Золотая ложка
Дорама Золотая ложка 11 серия смотреть онлайн с русской озвучкой
Смотреть онлайн The Golden Spoon / Golden Spoon
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Подробнее о «Золотая ложка» 11 серия
|Дата выхода:
|28 октября 2022 года
|Озвучка:
|SoftBox, AniMaunt, Русские субтитры
|Качество:
|HD 720p
По сюжету 11 серии дорамы «Золотая ложка» Джу Хи и Сын Чхон раскрывают правду об убийце председателя На. А между тем Тэ Ëн подходит вплотную к разоблачению секрета «золотой ложки».
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