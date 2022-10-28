Дорама Золотая ложка 11 серия смотреть онлайн с русской озвучкой

Смотреть онлайн The Golden Spoon / Golden Spoon

Озвучка SoftBox

AniMaunt

Русские субтитры
Оценить:
Все серии о дораме
1 серия
2 серия
3 серия
4 серия
5 серия
6 серия
7 серия
8 серия
9 серия
10 серия
11 серия
12 серия
13 серия
14 серия
15 серия
16 серия

Подробнее о «Золотая ложка» 11 серия

Дата выхода: 28 октября 2022 года
Озвучка: SoftBox, AniMaunt, Русские субтитры
Качество: HD 720p

По сюжету 11 серии дорамы «Золотая ложка» Джу Хи и Сын Чхон раскрывают правду об убийце председателя На. А между тем Тэ Ëн подходит вплотную к разоблачению секрета «золотой ложки».

Полное описание

Комментарии

Бермет
30 окт.
+20
Аноним
Бермет
1 ноя.
+2
Аноним
29 окт.
+7
Аноним
Аноним
29 окт.
Старуха провокаторша!
+8
Аноним
31 окт.
Почему на 11 серии нет озвучки софтбокс?
+3
Dorama.land
Аноним
31 окт.
Озвучка задерживается по не зависящим от нас причинам, дабберы студии "SoftBox" болеют. Мы опубликуем озвучку как только она появится. Вы можете подписаться на дораму «Золотая ложка» — тогда мы отправим уведомление сразу после выхода новой серии или озвучки! ► Telegram — t.me/doramalandbot ► ВКонтакте — vk.me/doramaland_official Подпишитесь, чтобы смотреть первыми 💜
+1
Аноним
31 окт.
Когда озвучка от совтбокс будет ?
+2
Dorama.land
Аноним
31 окт.
Озвучка задерживается по не зависящим от нас причинам, дабберы студии "SoftBox" болеют. Мы опубликуем озвучку как только она появится. Вы можете подписаться на дораму «Золотая ложка» — тогда мы отправим уведомление сразу после выхода новой серии или озвучки! ► Telegram — t.me/doramalandbot ► ВКонтакте — vk.me/doramaland_official Подпишитесь, чтобы смотреть первыми 💜
0
Аноним
31 окт.
Когда на 11 серии выйдет озвучка от совтбокс ??????
+2
Dorama.land
Аноним
31 окт.
Озвучка задерживается по не зависящим от нас причинам, дабберы студии "SoftBox" болеют. Мы опубликуем озвучку как только она появится. Вы можете подписаться на дораму «Золотая ложка» — тогда мы отправим уведомление сразу после выхода новой серии или озвучки! ► Telegram — t.me/doramalandbot ► ВКонтакте — vk.me/doramaland_official Подпишитесь, чтобы смотреть первыми 💜
0